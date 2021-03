Brakuje specjalistów, widzimy te same osoby, które niczego się nie nauczyły - mówił w "Faktach po Faktach” dr Grzesiowski

Statystki dotyczące osób w szpitalach są kalekie, nie są właściwie prezentowane. Prognozy realizowane przez amatorów, wolontariuszy są bardziej trafne niż to, co publikuje rząd. Nie istnieje nadzór epidemiologiczny, to się wszystko rozpadło – ocenił ekspert.

Kto zarządza pandemią?

To jest problem - zderzenie naszych podstaw naukowych z polityką, z propagandą. Chyba w tej chwili wciąż jest tak, że decyzje dotyczące pandemii podejmują ludzie z PR-u, a nie specjaliści zarządzania kryzysowego - mówił niedawno Grzesiowski w Radiu Zet.

Dopytywany o radę medyczną przy premierze odparł, że odmawia komentarza w tej sprawie, bo wątpi, żeby rada medyczna miała wpływ na te decyzje.

Pytany o to, czy rząd ma jakiś plan działania odparł, że odnosi wrażenie, "że jednak wciąż są to próby i testy, a nie gotowa koncepcja zarządzania kryzysowego oparta o wskaźniki". Gdyby tak było, to te wskaźniki byłyby nam udostępniane - podkreślił.