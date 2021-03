Według ostatnich prognoz IMGW, w nadchodzący weekend w całym kraju należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem, a nocami oraz na północy Polski również śniegu.

Reklama

Nocami mróz, szczególnie na wschodzie oraz w kotlinach górskich, gdzie temperatura może spaść do minus 8 stopni Celsjusza.

Najwięcej słońca na zachodzie i południu, tam też najcieplejsze dni, do sześciu stopni na plusie. Umiarkowany, a okresami też dość silny i porywisty, wiatr wiał będzie z północnego zachodu i zachodu. Nad morzem porywy wiatru osiągać mogą nawet 80 km/h, w górach do 70 km/h powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Pogoda w weekend

W sobotę Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Wysp Brytyjskich. Z północy i północnego zachodu będzie napływała mroźna, arktyczna masa powietrza. Ciśnienie powoli będzie spadać. Temperatura maksymalna od zera stopni w Suwałkach, Kielcach i Krakowie, przez dwa stopnie w Warszawie do pięciu stopni w Szczecinie, Zielonej Górze. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie termometry wskażą minus cztery stopnie. W wysokich partiach Beskidów temperatura może spaść do minus ośmiu, a na szczytach Tatr do minus 12 stopni Celsjusza.

W niedzielę pogodę nad Polską będzie kształtował niż znad Rosji. Ciśnienie początkowo będzie spadać, potem wzrośnie. Temperatury maksymalnie nie będą różniły się od tych z soboty. Najcieplej będzie w województwach śląskim, dolnośląskim i opolskim, gdzie w niektórych miejscach temperatura maksymalna dojdzie do sześciu stopni Celsjusza. Tu też spodziewane są jedne z najniższych temperatur. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od minus 8 do minus 6 stopni Celsjusza.

Gdzie opady?

W regionie obejmującym województwa mazowieckie, łódzkie i lubelskie spodziewane są okresowe opady śniegu. W dzień na południu regionu zachmurzenie umiarkowane na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe okresami opady śniegu. Głównie na północy Mazowsza. Temperatura maksymalna od 2 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h.

Dla rejonu obejmującego woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie prognozowane jest zachmurzenie małe i temperatury maksymalne od trzech do pięciu stopni, za wyjątkiem rejonów podgórskich (od minus jednego do dwóch stopni). W Zakopanem należy spodziewać się maksymalnie dwóch stopni Celsjusza. W Krakowie, Kielcach i Rzeszowie termometry wskażą maksymalnie pięć stopni.