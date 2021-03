Raport o organizacjach antyhodowlanych – z kim współpracuje Grzegorz Puda?

Raport o organizacjach antyhodowlanych zwraca również uwagę na ścisłą współpracę ministra rolnictwa Grzegorza Pudy z aktywistami między innymi Otwartych Klatek, Fundacji VIVA czy Fundacji Mondo Can. Sam minister wydaje się nie widzieć w tej współpracy nic dziwnego, publikując zdjęcia z aktywistami w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Grzegorz Puda nim został ministrem był posłem sprawozdawcą Piątki dla zwierząt, która miała zakazać uboju rytualnego, dać organizacjom antyhodowlanym

uprawnienia podobne do policyjnych i zlikwidować hodowle zwierząt futerkowych. Projekt uszyto bez wiedzy rolników, nawet bez wiedzy ówczesnego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Ten nie poparł ataku na polskie rolnictwo, stając w jego obronie co skutkowało jego dymisją i wymianą na Grzegorza Pudę.

Raport o organizacjach antyhodowlanych poświęcony jest również ich liderom i kontrowersyjnej przeszłości. Opisuje między innymi postać Grzegorza B., wieloletniego prezesa “Pogotowia dla zwierząt”, które przez kilkanaście lat wchodziło na teren prywatnych posesji i dopuszczało się wielokrotnych kradzieży zwierząt.

“Biznes Ekologiczny” przedstawia również źródła finansowania organizacji antyhodowlanych pochodzące z Polski i zagranicy. Tylko w 2018 roku 5 najbardziej aktywnych na tym polu organizacji, wykazało przychód o łącznej wartości 66 582 962,72 zł.

Raport o organizacjach antyhodowlanych – pierwsza publikacja odkrywająca metody działań aktywistów

Raport o organizacjach antyhodowlanych “Biznes Ekologiczny” to zaledwie wstęp do rzetelnej wiedzy na temat całej gamy ich szkodliwych działań, szczególnie uderzających w polskie rolnictwo. Kolejne rozdziały raportu prezentują szczegółowy opis mechanizmów, które są wykorzystywane przez organizacje antyhodowlane do budowania swojej pozycji i werbowania nowych „wyznawców”.

Schemat działania części organizacji antyhodowlanych jest prosty: niedoskonałość prawa, manipulacja, dezinformacja, otwartość i ufność obywateli, sztab prawników, werbowanie aktywistów ze świata mediów, wywieranie presji na polityków – to podstawowe narzędzia stosowane przez aktywistów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Raport o organizacjach antyhodowlanych opisuje metody ich działań, sposoby manipulacji, prawdziwe i ukryte cele, a także pokazuje, jak skutecznie bronić się

przed nimi.

Publikacja jest efektem współpracy Fundacji Polska Ziemia z ekspertami w dziedzinie weterynarii, bezpieczeństwa, ekologii, ochrony środowiska, ekosystemów leśnych oraz prawa.