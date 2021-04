Najbardziej zróżnicowana będzie sobota, kiedy to strefa frontu rozciągająca się od Suwalszczyzny po Ziemię Lubuską będzie rozdzielać diametralnie różne masy powietrza. W południowej części kraju będzie pogodnie i ciepło, zaś w północnej będzie pochmurno, deszczowo i zdecydowanie chłodniej. W niedzielę ciepłe powietrze dotrze również na północ. W poniedziałek od zachodu stopniowo zacznie się ochładzać.

W sobotę Polska północna będzie pod wpływem odsuwającego się na północ głębokiego niżu znad Morza Barentsa, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, natomiast zachodnie krańce naszego kraju będą pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem znad północno-zachodniej Francji. W dalszym ciągu przeważająca cześć Polski będzie w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego, jedynie nad północne krańce napłynie nieco chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Prognozuje się w dalszym ciągu niewielki spadek ciśnienia atmosferycznego.

Zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu, początkowo lokalnie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5 na północnym zachodzie do 12 st. na wschodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych – tak wygląda prognoza pogody dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Jaka pogoda w poszczególnych rejonach?

Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu przewidywane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu regionu. Miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie od 8 st. na północnym zachodzie do 15 st. C na południowym wschodzie regionu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego mówi o zachmurzeniu umiarkowanym i dużym. Miejscami, głównie na północy i zachodzie regionu, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 na północy do 15 stopni na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy regionu z kierunków północnych, na pozostałym obszarze, południowo-zachodni.

Na Mazowszu, w woj. łódzkim i na Lubelszczyźnie IMGW przewiduje zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i zachodzie wzrastające do dużego i tam po południu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 do 16 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie miejscami przelotne opady deszczu prognozowane są dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura od 14 na zachodzie do 18 stopni C miejscami na wschodzie i w centrum regionu. Natomiast w szczytowych partiach Sudetów od 2 stopni do 5 stopni C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 85 km/h.

W Małopolsce, woj. świętokrzyskim i podkarpackim wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie od 15 do 17 st. C, w rejonach podgórskich od 12 do 14 st. C, wysoko w Beskidach od 2 do 5 st. C, a w Tatrach ok. 1 st. C.

Wiatr umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

W niedzielę Polska znajdzie się na skraju zatoki niżu znad Francji. Na wybrzeżu zaznaczać się będzie obecność ciepłego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie powoli spadać.

Dlatego w woj. zachodniopomorskim i pomorskim przewidywane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wybrzeżu zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna 16-17 st. C, nad morzem 12-14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo porywisty, z kierunków południowych.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie umiarkowane, początkowo tylko duże. Lokalnie na północnym zachodzie możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 16-17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Prognoza pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego zakłada zachmurzenie umiarkowane i duże, maksymalnie 15-17 st. C. Podobnie będzie na Mazowszu, w Łódzkiem i woj. lubelskim.

Na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie zachmurzenie umiarkowane, temp maks. do 18 st. na zachodzie regionu. W szczytowych partiach Sudetów od 3 do 6 stopni C. Wiatr umiarkowany i dość silny, do 55 km/h, południowy.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim prognozowane zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, temp. maks. od 12 do 15 st. C, wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowy.

