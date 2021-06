Od czwartku niemalże w całym kraju termometry pokazują ponad 30 st. C. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami. Dotyczą one 14 województw. Alerty będą obowiązywały do poniedziałku, a w niektórych regionach do wtorku.

Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęto całą zachodnią i centralną część Polski - woj. małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie oraz woj. mazowieckie bez wschodnich krańców i zachodnie powiaty woj. warmińsko-mazurskiego. Reklama Alerty pierwszego stopnia obowiązują z kolei w środkowej części woj. warmińsko-mazurskiego i w zachodnich krańcach woj. podlaskiego. Temperatura powyżej 30 stopni C Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na tych obszarach kraju w ciągu dnia temperatura będzie powyżej 30 st. C - miejscami osiągnie 34 stopni C. W nocy natomiast termometry wskazywać mogą nawet 21 stopni C. Wydane w czwartek alerty obowiązywać będą do poniedziałku, a w niektórych regionach nawet do wtorku, 22 czerwca. SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA POGODY na DZIENNIK.PL >>>