Dlatego w marcu Ministerstwo Zdrowia zakazało m.in.dla dzieci do szóstego roku życia. Jak wynika z danych, które otrzymaliśmy od NFZ – od tego czasu do końca kwietnia udzielono aż 500 tys. teleporad właśnie najmłodszym. 300 tys. dotyczyło dzieci do trzeciego roku życia, z czego prawie 190 tys. zostało udzielonych niemowlętom, które co do zasady mają prawo do wizyty osobistej. To dane z systemu informatycznego.