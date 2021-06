Parlament Europejski przyjął rezolucję w której wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz zagwarantowania, że "aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży" i później, "gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone".

Zapisano w niej, że "prawo do zdrowia, w szczególności prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (SRHR), jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci, którego nie można osłabić ani w żaden sposób znieść".

Tekst został przyjęty przy poparciu 378 eurodeputowanych i sprzeciwie 255. 42 wstrzymało się od głosu.

Na te doniesienia szybko zareagowali toruńscy redemptoryści, którzy zapowiedzieli cykl modlitw, które przez cały lipiec będą odbywały się w "kościele Rydzyka", czyli toruńskim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II - podaje Onet.. Wierni mają wtedy przepraszać Boga za grzechy aborcji i eutanazji na całym świecie. Akcja otrzymała nazwę "modlitewny szturm".

Do sprawy na antenie Radia Maryja odniósł się ojciec Tadeusz Rydzyk, który powiedział: - W związku z bolesnymi i nasilającymi się atakami na życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci posługujący w Radiu Maryja i w naszym sanktuarium ojcowie i siostry zapraszają do modlitewnego szturmu do nieba o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ponadto na stronie Radia Maryja możemy przeczytać: "Przyjęta przez PE rezolucja wzywa państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewniania powszechnego dostępu do możliwości zabijania nienarodzonych dzieci. Tzw. aborcja miałaby zostać uznana za rzekome prawo kobiet".