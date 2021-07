Pogoda

Nad ranem padać będzie na wschodzie kraju. W ciągu dnia strefa opadów stopniowo będzie się przemieszczać dalej w kierunku północno-wschodnim. Po południu może przybywać burz w wielu miejscach w Polsce, ale głównie w części wschodniej i północno-wschodniej. Tutaj najprawdopodobniej burze rozwiną się najliczniej - wskazał synoptyk. Na pozostałym obszarze powinno być sucho z rozpogodzeniami. Najspokojniej będzie na zachodzie kraju. Niemniej tu też nie można wykluczyć lokalnych zjawisk, czyli opadów deszczu lub burz - ocenił Ogórek.

W czasie burz prognozowana suma opadów na zachodzie kraju wyniesie do 20 litrów na mkw, na wschodzie do 30 litrów a na północnym wschodzie miejscami nawet 40 litrów. Może się zdarzyć taka sytuacja, szczególnie w dużych miastach, że w części dzielnic będzie burza, a w innych dzielnicach nie spadnie kropla deszczu - zaznaczył synoptyk IMGW. Takie punktowe burze będą się rozwijać w skali całego kraju - dodał.

We wtorek temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od około 24 stopni na wybrzeżu i 25 na krańcach zachodnich do nawet 30-31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i wschodzie kraju. W centrum słupki termometrów pokażą około 28-29 stopni Celsjusza. Cieplej miejscami może być na Podkarpaciu, nawet do 32 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 23 do 26 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć lokalnie do 90 km/h.