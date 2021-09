Pobitym jest zawodnik Korony Piaski. Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP w poniedziałek, że funkcjonariusze zajmujący się sprawą ustalają świadków zdarzenia i sprawdzają, czy pobicie zostało zarejestrowane przez systemy monitoringu wizyjnego.

Ciężkie pobicie i hospitalizacja

Według wstępnych ustaleń, mężczyzna przebywał w klubie w centrum miasta, tam został kilkakrotnie uderzony przez dwóch mężczyzn. Ochroniarze lokalu wyprosili agresorów i sportowca na zewnątrz.

- Wtedy do agresorów dołączyły kolejne osoby. Pobili piłkarza do tego stopnia, że ten trafił do szpitala - powiedział rzecznik.

Borowiak podkreślił, że z informacji uzyskanej przez policję wynika, że życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. - Jest z nim kontakt, przechodzi badania - powiedział.

Pobicie na tle rasistowskim

Klub sportowy, który w weekend informował o zdarzeniu, napisał w mediach społecznościowych, że pobicie zawodnika miało tło rasistowskie. Policja nie potwierdza tych doniesień.

Junior Kondok Simon Tor urodził się w Sudanie Południowym, dorastał i wychowywał się w Ugandzie. Przybył do Polski, by tu studiować.