Zdaniem specjalistów IMGW poniedziałkowy ranek w kraju będzie charakteryzował się zróżnicowaną pogodą. Na południowym wschodzie może jeszcze popadać, ale w południowo-zachodniej części kraju początek dnia może być słoneczny, z umiarkowanym zachmurzeniem.

Najwięcej opadów na wschodzie, północy i na terenach podgórskich

- W ciągu dnia będzie przybywać chmur we wschodniej połowie kraju, na północy oraz w terenach podgórskich. Tam też będzie najwięcej opadów. Burze nadal mogą wystąpić na południowym wschodzie oraz w województwie śląskim, świętokrzyskim i lubelskim. W pozostałej części kraju będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu. Wyjątkiem będą tereny województw lubuskiego i dolnośląskiego, gdzie w poniedziałek rozpogodzi się i już nie powinno padać - powiedziała Tomczuk.

Spodziewana temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 18 stopni C. na północy kraju, przez 20-22 stopni C. w centrum i do 24 stopni C. na południu kraju.