Władysław Frasyniuk został wezwany do Prokuratury Wojskowej jako podejrzany o popełnienie przestępstwa. Chodzi o jego wypowiedź, w której porównał żołnierzy strzegących polskiej granicy do śmieci oraz watahy psów - podał portal "Do Rzeczy".

W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie byłego działacza opozycji antykomunistycznej, opublikowane przez jego żonę Magdalenę Dobrzańską-Frasyniuk. "Stawiam się dziś na wezwanie Prokuratury Wojskowej jako podejrzany o popełnienie przestępstwa z artykułu 226 par 1 k.k. i art. 212 par 2 k.k. w zw. Z art. 11 par 2 k.k." – napisał podejrzany. Władysław Frasyniuk tłumaczy też, że do Prokuratury stawił się wyłącznie w celu publicznego postawienia zarzutów premierowi i jego ministrom, "odpowiedzialnym w świetle obowiązującej Konstytucji RP oraz prawa karnego za decyzje podejmowane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej" - dodał. Zdaniem Frasyniuka "Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ponosi wyłączną odpowiedzialność za łamanie zasad praworządności i praw człowieka. Premier oraz podlegli mu ministrowie odpowiadają za tortury oraz śmierć uchodźców na naszej wschodniej granicy" - napisał w oświadczeniu. Frasyniuk ponownie oskarżył rząd o łamanie konstytucji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jak również Konwencji Genewskiej. "Mój błąd polegał na tym, że nie zwróciłem uwagi Władysławowi Frasyniukowi" Zobacz również Władysław Frasyniuk zakończył oświadczenie, stwierdzeniem: fundamentem demokratycznego Państwa prawa jest zasada odpowiedzialności rządzących". "Jestem przekonany, iż wolni obywatele w niedługim czasie przedstawią pełen akt oskarżenia, a odpowiednie paragrafy zostaną odczytane publicznie tym, którzy dziś w poczuciu bezkarności sprawują władzę" - napisał. Słowa, które wzbudziły kontrowersje 22 sierpnia 2021 roku na antenie programu "Fakty po Faktach" w TVN24 Władysław Frasyniuk zajął stanowisko w kwestii sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wyraził przekonanie, że w przebywających na granicy migrantach należy dostrzec ludzi. "Oceniając pracę Żołnierzy Wojska Polskiego, strzegących polskich granic, użył słów haniebnych" - pisze "DoRzeczy". "Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi" - powiedział na antenie Frasyniuk. Dodał też, że w taki sposób nie postępują żołnierze. "Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie - plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie" – stwierdził. Pod koniec sierpnia br. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego dotyczące słów Frasyniuka. W tej sprawie podobne zawiadomienie w prokuraturze złożył szef MON Mariusz Błaszczak. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz, przekazała, że oba zawiadomienia zostaną rozpoznane w ramach jednego postępowania. Bartosz Lewicki