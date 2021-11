Pismo dotyczy szkoleń pt. "Podniesienie kompetencji komunikacyjnych - szkolenie dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich". Realizuje je Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zastępca Prokuratora Krajowego pisze do prokuratorów regionalnych, że "realizację szkoleń utrudniają liczne rezygnacje uczestników, które nasiliły się w ciągu ostatniego miesiąca. Często następują one w tygodniu poprzedzającym szkolenie, co uniemożliwia rekrutację nowych uczestników".

Jak podaje radio ZET, prokurator Agata Gałuszka-Górska prosi prokuratorów regionalnych, aby w razie rezygnacji ze szkolenia, zapewnili udział w nim innego prokuratora i zobowiązali rezygnujących śledczych do przełożenia szkolenia na inny termin. Z pisma wynika również, że są jeszcze wolne terminy na szkolenia do 24 stycznia 2022 roku.

Szkoła o. Rydzyka prowadzi szkolenia medialne od kilku lat dzięki umowie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Cały projekt jest wart ok. 3 mln złotych.