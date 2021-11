Według rzeczniczki Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie st. sierż. Izabeli Cyganiuk zawiadomienie o pobiciu policja otrzymała w nocy z soboty na niedzielę ok. godz. 2.30. Do zdarzenia doszło na terenie miasta na posesji przed domem dziewczyny. Chłopak został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania. Został osadzony w celi.

Prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulard powiedział, że pobicie było bardzo brutalne. Szczegóły nie są podawane z uwagi na dobro pokrzywdzonej. Dziewczyna doznała masywnych, rozległych obrażeń twarzoczaszki i została przetransportowana do szpitala - wyjaśnił.

Brutalne pobicie

Wskazał, że sposób działania był szokujący. Brutalne pobicia zdarzają się między mężczyznami, w środowiskach patologicznych ale tu mamy do czynienia z młodymi ludźmi, z normalnych środowisk. Mężczyzna jest studentem. To jest rzadko spotykane, by chłopak tak brutalnie pobił dziewczynę. Po jego zatrzymaniu zabezpieczono materiał biologiczny do badań toksykologicznych pod kątem środków psychoaktywnych - powiedział prokurator.

Przekazał, że na poniedziałek zaplanowano przeprowadzenie czynności z zatrzymanym.