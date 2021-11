Synoptycy IMGW przewidują, że w niedzielę w ciągu dnia na południu Polski będzie na ogół pogodnie, a w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami występującymi przelotnymi opadami deszczu.

Synoptyk: Najcieplej na południowym wschodzie kraju

Temperatura maksymalna od 7 stopni C na północnym wschodzie Polski do 11 stopni C miejscami na południowym wschodzie. Tam będzie najcieplej ze względu na to, że najdłużej zostanie ciepłe powietrze, które jest nad Polską. Dodatkowo na tym obszarze ma być sporo słońca. Na pozostałym obszarze od północy stopniowo zacznie napływać strefa frontu atmosferycznego i związku z tym tam pogoda się trochę popsuje - powiedział Gawron.

Zaznaczył, że wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, najsilniejszy na północy kraju w porywach do 60 km/h.

