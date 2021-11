W innych szpitalach w stolicy mówią podobnie: liczba pacjentów z koronawirusem rośnie, co przekłada się na dostępność miejsc dla innych chorych. – Mamy 33 łóżka covidowe i… 50 chorych z koronawirusem – wylicza prof. Paweł Skowroński, dyrektor ds. medycznych Szpitala Bródnowskiego w Warszawie . Efektem jest ograniczenie przyjęć chorych na planowane operacje. Dotyczy to głównie zabiegów laryngologicznych, ortopedycznych czy neurologicznych. – Pacjenci są rozgoryczeni, ale nie mamy wyjścia. Trudno też podać nowy termin, bo nie wiemy, kiedy to się skończy – dodaje prof. Skowroński.