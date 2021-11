Wciąż za mało testujemy: ok. 100 tys. analiz dziennie to cztery razy mniej niż w niedużej Austrii i ok. 15 razy mniej niż w Wielkiej Brytanii. Jedną z przyczyn jest brak wytycznych, kogo należy testować.

Część szpitali nie sprawdza zaszczepionych pacjentów pod kątem tego, czy chorują na COVID. Podobnie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej niechętnie wystawiają skierowania na test osobom po szczepieniu. Minister zdrowia liczy, że do świąt IV fala pandemii będzie za nami. - Władze biorą to na przeczekanie: samo się wypali i już.

- Problem polega na tym, że bez rozsądnych działań pandemia pochłonie dużo więcej ofiar - ostrzega prof. Egbert Piasecki z Polskiej Akademii Nauk.

