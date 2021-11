IMGW prognozuje, że wtorek będzie pochmurny. Rano przewidywane są intensywne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. W głębi kraju temperatura będzie się wahać od 0 do -3 stopni, najcieplej będzie na Zamojszczyźnie i miejscami na Podkarpaciu, najchłodniej na Suwalszczyźnie - przekazała Małgorzata Tomczuk. Synoptyk przewiduje też, że "rano powinno być ślisko".

Wtorkowe popołudnie przyniesie opady. Deszcz ze śniegiem spadnie na krańcach północnych, a także w regionie Mazur, na Suwalszczyźnie i w górach. Temperatura wzrośnie i wyniesie od 2-3 stopni na wschodzie, 4-5 w centrum, 6-7 w zachodniej części kraju, do 7-8 stopni na Pomorzu Zachodnim i 9 stopni nad morzem - powiedziała synoptyk IMGW. Wieczorem nie dojdzie do istotnych zmian w pogodzie. "Na wschodzie kraju może spaść deszcz - dodała.

Wtorkowa noc

We wtorek w nocy synoptyk IMGW prognozuje słabe opady deszczu. Możliwe mżawki są na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie. W rejonach podgórskich przewidywane opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna na Suwalszczyźnie wyniesie -2 st. oraz od 3 do 4 stopni w centrum kraju - przekazała Małgorzata Tomczuk. Najcieplej powinno być na Wybrzeżu, gdzie temperatura będzie się wahać od 4 do 6 stopni. Na Podlasiu możliwe przejaśnienia - dodała.

