Jak zapowiadali związkowcy, kierowcy warszawskich autobusów 24 listopada planują akcję oddawania krwi. - W ten sposób chcemy wspomóc mieszkańców, naszych pasażerów - powiedział przewodniczący Związku Zawodowego Kierowców RP przy MZA Adam Cebulski i dodał, że kierowcom za oddanie krwi przysługuje wolne.

Reklama

Nie wiadomo dokładnie, ilu kierowców zgłosiło się do akcji oddawania krwi. Jednak - jak informują związkowcy - ci, którzy z różnych względów nie mogą być krwiodawcami, biorą w środę urlopy.

"Nie będzie żadnych utrudnień"

- To mniej niż 1 procent załogi - przekazał z kolei rzecznik MZA Adam Stawicki. - Nie będzie żadnych utrudnień w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Mamy zapewnioną obsadę linii - uspokaja rzecznik.

W Miejskich Zakładach Autobusowych trwa spór sześciu związków zawodowych z zarządem spółki. Głównym postulatem związkowców są podwyżki dla pracowników. Chodzi o 800 zł brutto. Zarząd Miejskich Zakładów Autobusowych w najbliższych dniach planuje kolejne rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych. - Liczymy, że doprowadzą one do osiągnięcia porozumienia we wszystkich dyskutowanych kwestiach - zaznaczył rzecznik MZA.

W sporze zbiorowym z MZA jest sześć z dziewięciu działających tam związków zawodowych: ZZKRP, WZZKRP, WZZ Sierpień 80, OZZKiM, NZZK, NSZZ "Solidarność" 80.