- Była zgoda wszystkich abyśmy wprowadzili ustawę o funduszu kompensacyjnym i ta ustawa zostanie w poniedziałek skierowana do Sejmu. Ustawa, która będzie ustawą tylko i wyłącznie o tym funduszu. Nie będą w tej ustawie zamieszczone inne dodatkowe rzeczy, taki był wymóg stron parlamentarnych - powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Fundusz Kompensacyjny, w myśl uzgadnianych propozycji, miałby przysługiwać osobom, które będą miały negatywne odczyny poszczepienne. Kraska poinformował też, że jest zgoda ws. rozporządzenia o dobrowolnych, bezpłatnych testach na obecność koronawirusa dla pracowników m.in. służby zdrowia, oświaty, administracji i komunikacji.

- Wysłuchaliśmy wszystkich kół parlamentarnych. Na następnym spotkaniu przedstawimy nasze propozycje, co ewentualnie powinniśmy zrobić - powiedział wiceminister Kraska.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że były tematy, w których "nie było jednomyślności". - To jest temat obostrzeń certyfikatu covidowego, jak go wprowadzić, gdzie go respektować, kto to ma przestrzegać - wskazał.

- Koła miały różne na to poglądy. Także pojawił się z Koalicji Polskiej, aby zapłacić za wykonanie szczepionki, czyli kto się zdecyduje na wykonanie szczepionki, żeby dostał za to pieniądze. Też nie było jednomyślności - wyjawił.

W jego ocenie wspólny sygnał, który wypłynął po tym spotkaniu to, że "powinniśmy w dalszym ciągu zdecydowanie przestrzegać, ale także egzekwować obostrzenia, które już w tej chwili obowiązują".

- Jesteśmy w tej chwili prawdopodobniej na szczycie, ewentualnie w okolicach szczytu czwartej fali, więc myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy przerwali ten łańcuch epidemiologiczny właśnie tymi prostymi i bardzo tanimi metodami. Czyli maseczką, dystansem czy też dezynfekcją. Dlatego w dalszym ciągu będziemy rozmawiać ze służbami, aby zdecydowanie zwiększyły działania kontrolne - przekazał Kraska.

Bezpłatne testowanie raz w tygodniu

Jednym z omawianych rozwiązań było bezpłatne testowanie raz w tygodniu, a także dodatki dla osób spoza służby zdrowia, pracujący przy Covidzie - wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej.

Rząd przyjął w lipcu br. projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Na mocy tej regulacji miałby m.in. powstać Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający pacjentom środki prawne, które umożliwiają szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.

Spotkanie było efektem rozmów ws. walki z pandemią Covid-19, które odbyły się w środę w Sejmie z inicjatywy marszałek Elżbiety Witek.

"Nikt nie kwestionował potrzeby powołania funduszu"

- Dyskusja na spotkaniu była bardzo interesująca, nikt nie kwestionował potrzeby powołania funduszu kompensacyjnego - powiedział w piątek Tomasz Latos (PiS).- Co do pewnych kwestii panowała zgoda, co do innych spraw, te zdania były nieco podzielone. Ale wydaje mi się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i że - zgodnie z deklaracją pana ministra Kraski - na kolejnym spotkaniu przedstawię już konkretne wnioski z tego dzisiejszego spotkania - powiedział Latos.

Według niego, wśród kwestii, które "nie były przez nikogo kwestionowane" była sprawa powołania funduszu kompensacyjnego.

"Nie ma projektu, więc to rozmowa o niczym"

- Zgadzamy się w kwestii testowania pracowników służby zdrowia i oświaty, dodatków covidowych, funduszu kompensacyjnego; nie ma natomiast żadnego projektu, który byłby przedmiotem prac - powiedziała po spotkaniu posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Posłanka Lubnauer, która uczestniczyła w tym spotkaniu, powiedziała dziennikarzom, że była rozmowa o rozwiązaniach, ale "nie ma żadnego projektu, który byłby przedmiotem prac".

- Jest wiele rzeczy, w których się zgadzamy: w kwestii bezpłatnego testowania pracowników m.in. służby zdrowia, oświaty, w kwestiach związanych z dodatkami covidowymi, w kwestii funduszu kompensacyjnego, który już dawno powinien funkcjonować, tutaj nie ma między nami sporu. Dlatego ciekawe było to, że rządzący bardzo chętnie rozmawiali o rzeczach, w których nie ma sporu między nami, natomiast cały czas nie chcą przejść do tych rzeczy, które są kontrowersyjne i które trzeba podjąć, jeśli taka jest wola ze strony rządzących, jeżeli są takie wskazania ze strony Rady Medycznej - powiedziała posłanka.

Lubnauer dodała, że jeśli chodzi o fundusz kompensacyjny, nadal nie ma projektu, jest natomiast zapewnienie, że wkrótce zostanie zaprezentowana "uproszczona" wersja projektu.

Jeśli chodzi o kwestię wykorzystania tzw. paszportów szczepionkowych - relacjonowała - poza Konfederacją posłowie "nie mówią nie", ale nadal nie ma konkretnych, wspólnych propozycji.

Posłanka dodała, że na spotkaniu "była też zgoda w kwestii promocji szczepień dzieci".

Lubnauer mówiła, że KO jest gotowa wesprzeć władzę, jeśli zdecyduje się działać. Zaznaczyła, że ma na myśli "te działania, które mają spowodować, że Polacy zechcą się szczepić". - Jak dotąd nie ma projektu, więc to jest rozmowa o niczym - podsumowała.