Z przygotowanej przez synoptyka IMGW prognozy pogody wynika, że "we wtorek w ciągu dnia na północnym obszarze kraju będzie słonecznie. Niemal w całym kraju spadnie natomiast słaby śnieg". Na północnym wschodzie nie przewidujemy opadów śniegu - dodał Kamil Walczak

Uwaga na opady śniegu

We wtorek będą nam towarzyszyć opady śniegu. Przewidujemy, że w Karpatach może spaść do 3 cm. Najchłodniej natomiast powinno być na północnym wschodzie, tam temperatura może sięgnąć -9 st. C - stwierdził.

Synoptyk IMGW zapowiedział, że "najcieplej we wtorek będzie na południu kraju oraz południowym zachodzie do 0 stopni". We wtorek wieczorem na przeważającym obszarze kraju powinno być dość pogodnie, na południu może być pochmurnie - zaznaczył Walczak.