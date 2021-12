'W nocy z piątku na sobotę na południu kraju temperatura może spaść do -10 stopni, a lokalnie w Karpatach nawet do -15 stopni Celsjusza" - powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk IMGW. W pozostałej części kraju temperatura wyniesie od -1 do -5 st. C.

Jak poinformowała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego Anna Woźniak, w nocy w rejonach podgórskich w Karpatach temperatura lokalnie może spaść nawet do -15 stopni. Na południu kraju temperatura minimalna, ze względu na liczne rozpogodzenia wyniesie od -10 do -5 stopni Celsjusza. Reklama IMGW informuje, że w pozostałej części kraju termometry wskażą nocą od -1 do -5 stopni. Nad morzem będzie około zera. W południowej części kraju ciągle spodziewanych jest dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Z kolei na północy kraju będzie duże zachmurzenie z opadami śniegu. Woźniak dodała, że na Wybrzeżu po dziennych opadach, nocą dalej przelotnie będzie padał deszcz ze śniegiem. Wiatr w całym kraju będzie słaby i umiarkowany, tylko na północy porywisty a nad morzem w porywach do 60 km/h. W sobotę temperatura maksymalna w kraju wyniesie od -1 stopnia na Suwalszczyźnie do 3 stopni na Dolnym Śląsku. W rejonach podgórskich, po nocnych spadkach temperatura nadal może utrzymać się w ciągu dnia nawet do -5 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W rejonach podgórskich oraz nad samym morzem porywisty z kierunków południowych. Na północy dalej będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem.