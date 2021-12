W poniedziałek zachmurzenie całkowite i duże, na północy większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm w Karpatach i o 5 cm w Sudetach oraz miejscami na Podlasiu. Temperatura maksymalna od -3 st. C do 2 st. C.Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu porywisty, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm na południu kraju. Temperatura minimalna na północy i w rejonach podgórskich od -9 st. C do -4 st. C, na pozostałym obszarze i na wybrzeżu od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych, tylko na wybrzeżu i Pomorzu umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

Prognoza na wtorek

We wtorek na południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i tu przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i na wschodzie oraz w centrum opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna od -6 st.°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około -2 st.°C w centrum, do 1 st.C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków północnych, na zachodzie południowo-wschodni i wschodni.

W Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i północny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby, północny. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -3 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.