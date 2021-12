W środę w ciągu dnia spodziewamy się nadal dużego zachmurzenia, tylko we wschodniej części kraju mogą wystąpić lokalne rozpogodzenia i przejaśnienia – przekazała synoptyk. Na wschodzie i w centrum pojawią się opady śniegu, na zachodzie będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 7 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, okresami silny. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągnąć do 75 km/h, a w zachodniej części kraju i rejonach podgórskich od 65 do 70 km/h. Największe porywy wiatru będą na zachodzie i na Wybrzeżu. W górach wiatr będzie silny, porywisty i przy tych opadach śniegu powodujący zawieje i zamiecie śnieżne – dodała Dąbrowska.

