W poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami w zachodniej połowie kraju i w centrum słabe opady deszczu lub mżawki, na północnym wschodzie oraz na południu słabe opady śniegu. W pasie od Pomorza Gdańskiego przez centrum po Śląsk miejscami opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -4 st.C na południowym wschodzie, około 0 st.C w centrum do 5 st.C na północnym zachodzie; na Podhalu około -6 st.C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni, jedynie na wschodzie, północno-zachodni i północny.

W nocy w zachodniej połowie kraju i w centrum zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu lub mżawki, lokalnie marznącej, powodującej gołoledź. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami opady śniegu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -5 st.C na południowym wschodzie, około -1 st.C w centrum do 4 st.C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat spadki temperatury do -13 st.C. Wiatr przeważnie słaby, jedynie nad morzem chwilami umiarkowany, zmienny, z przewagą południowo-zachodniego.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum opady deszczu lub mżawki, we wschodniej połowie kraju opady śniegu z deszczem, przechodzące w deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie początkowo również opady śniegu. Na południowym wschodzie bez opadów. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -5 st.C na południowym wschodzie do 0 st.C w centrum, 4 st.C na zachodzie i 6 st.C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie całkowite, możliwe przejaśnienia. Do godzin południowych mgła marznąca ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna około -1 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie duże. Miejscami silne zamglenia. Temperatura minimalna około -2 st.C, wystąpi w pierwszej części nocy. Wiatr słaby, południowy. We wtorek w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu lub mżawki, okresami marznące i powodujące gołoledź. Pod wieczór silne zamglenia. Temperatura maksymalna 0 st.C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

zm/