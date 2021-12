Według Grażyny Dąbrowskiej z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy niedziela niemal w całym kraju będzie pochmurna i ze słabymi opadami deszczu. W wysokich partiach gór może spaść do 15 cm śniegu.

Reklama

W niedzielę większe przejaśnienia mogą wystąpić głównie na północnym zachodzie kraju i tam nie powinno padać. Na pozostałym obszarze Polski prognozujemy słabe opady deszczu, które od północy będą przechodziły w deszcz ze śniegiem. Deszcz ze śniegiem spadnie także na Pogórzu Karpackim, a w Karpatach śnieg. Ma to związek z wolno postępującym ochłodzeniem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 1 stopnia C. na Pogórzu Karpat, przez 4-5 st. C. w centrum, do 7 st. C. nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny w całym kraju. Na Wybrzeżu w porywach może osiągnąć 70 km/h. W górach siła wiatru dojdzie do 90 km/h, co w połączeniu z opadami śniegu może spowodować zawieje i zamiecie śnieżne - powiedziała synoptyk IMGW.

Noc z niedzieli na poniedziałek

Noc z niedzieli na poniedziałek nadal pochmurna, szczególnie na południu i na wschodzie Polski. Na zachodzie możliwe są większe przejaśnienia. Na wschodnim Pomorzu i na Mazurach oraz na południu kraju spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W wysokich partiach Sudetów pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 6 cm, a w Karpatach od 8 do 15 cm. Temperatura minimalna w nocy od minus 2 do plus 3 stopni C. W rejonach podgórskich Karpat możliwe są lokalne spadki temperatur do minus 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty. Na Wybrzeżu do 70 km/h, w Karpatach do 85 km/h z kierunku północno-zachodniego i północnego.

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA POGODY na DZIENNIK.PL >>>