Do zdarzenia doszło we wtorek kilkanaście minut po godzinie 14. Przy ul. Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie mężczyzna podszedł do budynku ambasady Turcji, a następnie rzucił w niego butelką z łatwopalną cieczą.

Policja o zdarzeniu

Informację o zdarzeniu potwierdził w rozmowie z PAP komisarz Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Potwierdzam, że około godziny 14 na ulicy Rakowieckiej doszło do incydentu pod jednym z obiektów ochranianych przez wydział ochrony placówek dyplomatycznych - powiedział w rozmowie z PAP komisarz Rafał Retmaniak.

Zatrzymany został mężczyzna, z którym wykonywane są czynności. Ustalane są wszelkie okoliczności tego zdarzenia - zaznaczył policjant.

Wskazał przy tym, że w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.