Barbara Nowak pytana była w Radiu ZET o proponowane zmiany w Prawie oświatowym, które zakładają wzmocnienie roli kuratorów oświaty. W jej ocenie, celem ich wprowadzenia jest dobro ucznia, bo musimy dzisiaj zadbać o dziecko, a to właśnie ono będzie beneficjentem tych zmian. A kto był w tym momencie najważniejszy? Przede wszystkim najważniejsze były samorządy, które – nie mając kompetencji – wchodziły do szkół na przykład z różnymi programami - wskazała Nowak.

W jej ocenie programy, które nie zgadzały się z podstawą programową, były w placówkach realizowane, bo dyrektor ulegał organowi prowadzącemu. Przyznała, że zgodnie z przepisami kierujący szkołą w takich przypadkach rzeczywiście musiał pytać o zgodę rodziców uczniów, ale - jak oceniła - praktyka pokazuje, że nie zawsze tak było. Zaznaczyła, że sytuacja, w której odbyły się już szkodliwe dla dzieci zajęcia i dopiero wtedy rodzice o tym wiedzą, nie jest właściwa.

Sytuacja, w której skumulowane informacje na temat tego, jakie stowarzyszenia, organizacje, programy będą wchodzić do szkoły, będą przeglądnięte przez kuratora, nie będzie oznaczała, że rodzice nie będą mieli możliwości wypowiedzenia się - zadeklarowała Nowak. Wskazała przy tym, że w polskiej szkole nie ma miejsca dla organizacji, które szkodzą dzieciom, proponują programy niezgodne z podstawą programową, promują te niedostosowane do wieku dziecka, jeżeli chodzi o treści. Ona sama – jako kurator – będzie z kolei "pomocą dyrektora", który może nie dysponować narzędziami do tak szerokiej weryfikacji.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, której założenia komentowała kurator, przedstawiony został podczas wtorkowego posiedzenia połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej.

Nowak o szczepionkach: Eksperyment medyczny

Nowak podczas rozmowy w radiu zapytana została też o to, czy szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli powinny być obowiązkowe. Z mojego punktu widzenia - nie, absolutnie nie. Dlatego, że uważam, iż człowiek dorosły, wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać - odpowiedziała kurator. Zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje - konsekwencje tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone - dodała.

Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać (...). To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka - tak powinno być - wskazała i dodała, że nie odpowie na pytanie, czy sama szczepionkę przyjęła. Nie zmienia to zupełnie mojego stosunku do tego, jak oceniam tę sytuację = stwierdziła.

Zaznaczyła też, że jest przeciwniczką nauki zdalnej. Za dużo tego zdalnego było. Każda chwila jest teraz po to, by ją odzyskać. Nawet, jeśli miałoby to być 5 dni na to, by dzieci spotkały się w szkole, zobaczyły nauczyciela, to jest to wielki zysk - mówiła. Zapewniała też, że nie wierzy, by szkoły stały się ogniskami zakażeń.Ja się z tym nie zgadzam. W Japonii zrobiono eksperyment, że tę samą liczbę szkół zamknięto i tę samą cały czas traktowano jako miejsce nauki oraz spotkań i okazało się, że jeśli chodzi o liczbę zakażeń i było porównywalnie - stwierdziła. Nie uważam, że szkoła jest pasem transmisyjnym i nie ma na to do tej pory żadnego dowodu. Wręcz raporty, które przeglądałam przez ostatnie 2 lata wskazywały, że nie ma żadnych podstaw do tego, by mówić o szkołach jako o pasie transmisyjnym zachorowań na covid - podsumowała