Jak poinformował PAP Bartosz Izdebski z biura prasowego małopolskiej policji, w niedzielę straż Muzeum Auschwitz zatrzymała 29-letnią obywatelkę Holandii w trakcie "hajlowania" przy bramie do byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Kobieta wykonując gest nawiązujący do faszystowskiego pozdrowienia miała pozować do zdjęcia. Fotografie wykonywał jej 30-letni mąż. Przed godziną 13 o sprawie zostali poinformowani policjanci. Kobieta oraz jej mąż trafili do oświęcimskiej komendy. 30-latek został przesłuchany jako świadek.

"Tłumaczyła się, że to był głupi żart"

O sprawie niezwłocznie została również powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, która późnym popołudniem – na podstawie zebranych dowodów – nałożyła na kobietę karę grzywny. Turystka przyznała się do winy i przyjęła karę. Tłumaczyła się, że to był głupi żart – wyjaśnił Izdebski.

Za publiczne propagowanie faszyzmu grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

To nie pierwszy przypadek "hajlowania"

To nie pierwszy przypadek "hajlowania" przy bramie do dawnego niemieckiego obozu zagłady. Wśród głośnych spraw jest m.in. z 2013 r. – wówczas przy bramie "Arbeit macht frei" nazistowski salut uwieczniło na zdjęciu dwóch studentów z Turcji. Sąd skazał ich później na pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata i grzywnę.

Brama główna zwana też Bramą Śmierci jest jednym z symboli całego obozu i dokonanej w nim Zagłady. Niemcy ukończyli jej budowę w połowie 1942 r. Część centralną stanowi wieża z bramą. Po powstaniu wiosną 1944 r. rampy kolejowej wewnątrz obozu Auschwitz II-Birkenau przez nią przejeżdżały transporty z deportowanymi do Auschwitz, głównie Żydami, ale również Polakami.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Do obozu deportowali też ok. 150 tys. Polaków, z których blisko połowa nie przeżyła. W Auschwitz ginęli też Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.