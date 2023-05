Zdarzenie uwiecznione zostało na zdjęciu, wykonanym najprawdopodobniej 4 maja w trakcie pobytu uczniów w Polsce - na terenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Na zdjęciu "widać czterech uczniów, z których dwóch wykonuje hitlerowskie pozdrowienie" - opisuje dpa.

Nauczyciele zwrócili uwagę na to zdjęcie po opublikowaniu go w mediach społecznościowych i polecili uczniom usunięcie go - poinformowała policja, potwierdzając, że obecnie wobec dwóch 15-latków prowadzone jest dochodzenie w sprawie używania symboli niekonstytucyjnych.

Jak przypomina dpa, były niemiecki obóz koncentracyjny w Auschwitz jest światowym symbolem Holokaustu. Obóz główny został założony przez Niemców na terenie Polski, w Oświęcimiu, w 1940 roku. Po nim powstał obóz zagłady w Birkenau. Zamordowano tam około 1,1 mln ludzi, głównie Żydów.