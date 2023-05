#Marsz4Czerwca coraz bliżej. Czy na pewno chcesz tam być" - głosi wpis na oficjalnym koncie PiS na Twitterze. Partia połączyła bowiem wpis Tomasza Lisa, że "znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora" z komorami gazowymi i obozem koncentracyjnym Auschwitz. W sieci wybuchło oburzenie.

Reakcja muzeum Auschwitz

Na skandaliczny klip zareagowało muzeum Auschwitz. "Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej" - czytamy na Twitterze.

Oburzenie w sieci

"Udowodnijcie, że jesteście lepsi niż Lis - skasujcie szybciej niż on" - skomentowała Barbara Kasprzycka, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

Wpis skrytykował też historyk, Sławomir Cenckiewicz.

"Są rzeczy, których się w cywilizowanym świecie nie robi. Jedną z nich jest wykorzystywanie Holokaustu do bieżącej walki politycznej. Prawo i Sprawiedliwość to właśnie zrobiło. Niestety odór za to obrzydliwe zachowanie spływa na nas wszystkich. Kiedy na świecie pojawiają się niesprawiedliwe dla nas słowa o współodpowiedzialności Polaków za Zagładę Żydów, pamiętajmy, że to władza w Polsce daje paliwo do takich oskarżeń" - napisał Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu.

"Jak można powiązać Holokaust z wolnym demokratycznym marszem organizowanym 4 czerwca. Strach przed rozliczeniem odbiera wam rozum!" - stwierdził poseł Lewicy, Dariusz Joński.

"Jesteście coraz bardziej obrzydliwi. Wykorzystujecie śmierć i cierpienie milionów ludzi dla głupiego politycznego spotu. Obrażacie tysiące ludzi idących na Marsz. Jesteście chorzy z nienawiści" - stwierdziła poseł KO, Monika Rosa.

Co napisał Lis?

"Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora" – napisał na Twitterze Tomasz Lis w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek przed południem Lis usunął swój wpis z Twittera i umieścił nowy wpis z przeprosinami.

Bardzo przepraszam za mój wpis o "komorze". To oczywiste, ze myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną. Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia - napisał dziennikarz.