Wąsik we wtorek w rozmowie z Programem Pierwszym Polskiego radia odniósł się do wpisu Tomasza Lisa na Twitterze dotyczącego prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora" – napisał Lis w nocy z poniedziałku na wtorek.

Znana osoba w mainstreamie, która nadaje ton po stronie opozycyjnej, czyli Tomasz Lis, przyszykował różne hasła na marsz 4 czerwca. Można tam znaleźć wpis, że +dla Dudy i Kaczora znajdzie się komora+. W Polsce +komora+ kojarzy się tylko z komorą, komorą gazową - powiedział wiceszef MSWiA.

I dodał: Jestem przekonany, że minister sprawiedliwości powinien polecić swoim prokuratorom wszczęcie z urzędu śledztwa, a jeśli nie, trzeba będzie złożyć zawiadomienie.

"Tusk powinien coś z tym zrobić"

Ocenił, że to jest skandaliczny wpis. To jest podgrzewanie nastrojów i przyznam się Donald Tusk powinien coś z tym zrobić. I powinien poprosić Tomasza Lisa o usunięcie tego wpisu. (...) I powinien odciąć się od tego typu wpisów - oznajmił.

To, co zrobił Tomasz Lis już przekroczeniem granic, to, co zrobił to nawiązywanie do agresji, do przemocy, do najgorszych w naszej historii sytuacji, gdzie komory rzeczywiście gazowały ludzi, tu na ziemiach polskich Niemcy urządzili ten proceder wobec milionów ludzi - powiedział.

We wtorek przed południem Lis usunął swój wpis z Twittera.

Autor: Wojciech Kamiński