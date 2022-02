Policja z Braniewa (warmińsko-mazurskie) poinformowała we wtorek, że 33-letnia kobieta na początku listopada została upomniana w sklepie z powodu braku maseczki. Ponieważ jej nie nałożyła interweniowała policja - kobieta odmówiła przyjęcia mandatu, w związku z czym została poinformowana, że zostanie skierowany wniosek o jej ukaranie do sądu.

Reklama

Policja przygotowując wniosek do sądu wezwała 33-latkę na komendę, by ją przesłuchać. Także w komendzie kobieta odmówiła założenia maseczki i czekała na policyjnym korytarzu - mimo upomnień policjantki - bez maseczki. W związku z taką postawą policja we wniosku do sądu napisała nie tylko o zachowaniu kobiety w sklepie ale i na komendzie.

Sąd ukarał 33-latkę grzywną 1,5 tys. zł. - 1 tys. zł za brak maseczki w sklepie, 500 zł za brak maseczki w komendzie policji.