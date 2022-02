Wczoraj koleżanka nie miała objawów, miała 3 testy ujemne, mogła mi pomagać przy operacji, a parę godzin poświęciła, żeby zdjąć z niej kwarantannę po 7 dniach. Ale ponieważ przestawiano system – nie dało się – opowiadał w Radiu ZET prof. Wojciech Maksymowicz o sytuacji w jego szpitalu.

Wszystkie przepisy powinny powstawać z dużym wyprzedzeniem, a one powstają reaktywnie. Jak już było widać, że jest problem, trzeba było zmienić przepis – ocenił lekarz.

Jeszcze tydzień temu osobiście wręczałem premierowi, a on przekazał ministrowi Dworczykowi nasze uwagi. Zgłaszaliśmy liczne poprawki do poprzedniej ustawy Hoca. Chodziło o obowiązkowe szczepienia w pewnych grupach – mówił prof. Wojciech Maksymowicz.

Maksymowicz ostro o antyszczepionkowcach

Stworzyła się sekta, czasami blisko kościoła katolickiego. Biegają z figurkami, że one pomogą i łączą to z religią. To bez sensu. Jako katolik mogę powiedzieć, że jest to sekta, bo występuje przeciw V. przykazaniu – mówił o przeciwnikach szczepień.