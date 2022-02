Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak poinformował, że w czwartek wieczorem policjanci interweniowali na terenie powiatu ząbkowickiego. - Pojechali na interwencję w związku z podejrzeniem włamania do jednego z mieszkań. Ze zgłoszenia wynikało, że sprawca jest mocno pobudzony i zachowuje się w sposób irracjonalny, a chwilę wcześniej siłowo wyłamał drzwi. Ponieważ jego zachowanie mogło zagrażać życiu mieszkańców, decyzja funkcjonariuszy mogła być tylko jedna - musieli działać szybko i skutecznie by zneutralizować zagrożenie - powiedział policjant.

Reklama

Gdy weszli do korytarza prowadzącego wprost do lokalu 31-latek wyciągnął pistolet i postrzelił policjanta w głowę.

"Czynna napaść na funkcjonariusza"

- Mężczyzna ten został niezwłocznie obezwładniony i zatrzymany. Chwilę później zabezpieczono też pistolet pneumatyczny, którego użył podczas czynnej napaści na funkcjonariusza. Policjant przebywa obecnie w szpitalu, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a obrażenia są powierzchowne - poinformował rzecznik.

Dodał, że dalsze czynności potwierdziły, że mężczyzna ten prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających i był już wcześniej karany za inne przestępstwa. Za swoje czyny odpowie teraz przed sądem.