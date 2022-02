"Uwaga! W nocy i jutro (22/23.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz" – ostrzega RCB.

Silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla wszystkich północnych powiatów woj. zachodniopomorskiego oraz czterech powiatów w woj. pomorskim: puckiego, lęborskiego, wejherowskiego i słupskiego.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu i zachodu" – poinformował we wtorek IMGW.

Ostrzeżenie wydane przez IMGW obowiązuje od środy, od godz. 2 do godz. 15 w województwie zachodniopomorskim, a od godz. 5 do godz. 17 w woj. pomorskim.

