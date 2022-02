Reklama

Pod wpisem Tuska pojawiły się pytania o to, kogo były premier miał na myśli. "A kto dziś podważa?" - pytała m.in. blogerka Katarynaaa.

Podczas otwartej dla mediów części posiedzenia nadzwyczajnego zarządu PO Donald Tusk zdefiniował pięć największych jego zdaniem zagrożeń dla Polski w związku z wojną na Ukrainie. Jednym z nich było "osamotnienie Polski". - Polska jest i będzie częścią wspólnoty zachodu - mówił w sobotę szef PO.

Tusk zwrócił jednak uwagę, że jako tło wystąpień rządzących znów widać m.in. flagi UE, co dowodzi, że "doszło do ich świadomości, że Polska w Unii Europejskiej to Polska bezpieczniejsza".

Kilka dni temu, 24 lutego Donald Tusk apelował, również na Twitterze, o "pełną jedność Polaków, Europy i całego świata Zachodu".