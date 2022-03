Prezydent Andrzej Duda zapowiadał wcześniej w Rzeszowie, że jedzie na polsko-ukraińską granicę, m.in. by zobaczyć, jak przebiega akcja ewakuacyjna, jakie są tam warunki.

Podczas krótkiego spotkania z prasą w Korczowej zapewniał, że do Polski wpuszczani są wszyscy uchodźcy, zarówno ci, którzy mają paszporty, jak i ci którzy nie posiadają dokumentów. - W ciągu ostatnich dni przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, którzy pochodzą ze 170 państw na całym świecie. Przyjmujemy ich w Polsce - oświadczył. Dodał, że część z tych osób, jak na przykład studenci z Indii. odlecieli już do swoich domów. W tym kontekście wskazał, że władze indyjskie przysłały do Polski koordynatora, który się tym zajmuje.

"Każdemu udzielana jest pomoc"

- Każdemu udzielana jest pomoc na jednakowych zasadach. Wszyscy tutaj z przejścia granicznego mogą odjechać autobusami w głąb Polski. W każdym województwie są punkty recepcyjne - powiedział Duda.

Dodał, że do Polski dotarło już ponad 700 tys. uchodźców z Ukrainy. - Przyjmiemy wszystkich, którzy będą tego potrzebowali - oświadczył prezydent.

Duda nie wykluczył zwrócenia się o pomoc do innych państw. Przekazał, że jeszcze przed wybuchem wojny rozmawiał z premierem Kanady Justinem Trudeau, który zapewnił wówczas o swojej gotowości do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. - Za kilka dni będzie w Polsce, będziemy rozmawiali na ten temat, więc ta współpraca międzynarodowa także jest, i wierzę w to głęboko, że wspólnota międzynarodowa sobie poradzi i pomożemy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują - powiedział prezydent.