Po czwartkowym spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą dotyczącym pomocy uchodźcom z Ukrainy, odbył się briefing prasowy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Cieszę się, że do takiego spotkania doszło, bo to samorządy są teraz na pierwszej linii. Pomagamy Ukraińcom jak możemy, a sytuacja zmienia się z godziny na godzinę - powiedział prezydent Warszawy.

Pomoc dla Ukraińców

Zaznaczył, że centra recepcyjne są przy granicy, natomiast teraz potrzeba ich w miastach, do których trafiają uchodźcy. Zwłaszcza w Warszawie - dodał. Cieszę się, że takie centrum powstaje na Torwarze - zaznaczył.

Trzaskowski wskazał, że samorządowcy rozmawiali z prezydentem m.in. o szczepieniach dzieci z Ukrainy. Jeżeli będziemy przyjmować dzieci do przedszkoli, żłobków i szkół to powinniśmy tę kwestię wyjaśnić - powiedział. Kolejną sprawą poruszaną na spotkaniu była edukacja dzieci uchodźców. Samorządy uważają, że najpierw trzeba uczyć je języka polskiego, a dopiero później wdrażać podstawę programową. Musimy zwiększać liczebność każdej klasy - zaznaczył prezydent Warszawy.

Poruszono też temat pomocy dla Ukraińców. Dzisiaj jest dobrze rozwinięta na każdym kroku, ale trzeba to lepiej skoordynować. Na tym etapie potrzebne będą pieniądze - wskazał Trzaskowski. Podkreślił, że dostał prośbę od Kijowa o utworzenie specjalnego konta, na które będą mogły być wpłacane pieniądze dla stolicy Ukrainy. Chcemy zorganizować z Unią Metropolii Polskich takie konto, bo mnóstwo Polaków chce wpłacać pieniądze, czy to na rzecz Ukrainy, czy to na pomoc samorządom - powiedział.

Trzaskowski podziękował też prezydentowi Dudzie za zawetowanie nowelizacji Prawa oświatowego. Bez organizacji pozarządowych w szkole nie będziemy w stanie pomóc w sposób efektywny ukraińskim dzieciom - podkreślił Trzaskowski.

Zaznaczył, że samorządowcy z całej Polski zgodzili się przyjmować uchodźców, którzy są w Warszawie. Chodzi o to, żeby nie koncentrowali się w jednym miejscu - podkreślił Trzaskowski i dodał, że zgłaszają się do niego również miasta partnerskie z Zachodu.

Pomoc dla uchodźców koordynujemy razem z rządem. Po raz pierwszy popłynęły podziękowania w naszą stronę, zauważono naszą rolę i to, że tę pierwszą pomoc zaczęliśmy koordynować - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Zaznaczył, że na spotkaniu poruszany był także problem, np. dzieci z domów dziecka. Zwracaliśmy uwagę, żeby one też znalazły się w systemie - powiedział.