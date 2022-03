Policjanci w sobotę wieczorem, tuż po otrzymaniu zgłoszenia, pojechali do mieszkania na oświęcimskim os. Chemików. Panował w nim nieład. Mundurowi zastali nietrzeźwą 21-latkę, pod której opieką znajdowała się półtoraroczna córeczka. Badanie stanu trzeźwości matki wykazało 1 promil alkoholu. Kobieta została zatrzymana. Opiekę nad dzieckiem przejęła rodzina - podała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Reklama

Kobiecie grozi pięć lat więzienia

Policjanci wobec młodej kobiety wszczęli postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo uszczerbku na zdrowiu małoletniej, nad którą miała obowiązek opieki. Grozi za to kara do pięciu lat więzienia. Materiały zostaną przekazane również do sądu, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną dziecka, co może się łączyć z ograniczeniem władzy rodzicielskiej - dodała Jurecka.

Osobny wniosek zostanie przekazany do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu. Wystąpiło bowiem podejrzenie, że 21–latka może być uzależniona. Apelujemy o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania wobec dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Wystarczy powiadomić odpowiednie służby: pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych oraz dzielnicowych. W pilnych przypadkach należy reagować dzwoniąc pod numer 112 - dodała Jurecka.