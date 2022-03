Rzeczniczka śląskiej policji podinsp. Aleksandra Nowara powiedziała w poniedziałek PAP, że w niedzielę o pierwszej w nocy mundurowi otrzymali informację o zgonie mężczyzny, który został przewieziony na pogotowie ratunkowe w Katowicach. Medykom nie udało się uratować jego życia.

Atak nożownika

Ustaliliśmy, że zdarzenie miało miejsce tej samej nocy na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. Na miejsce pojechała grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła miejsce zdarzenia, policjanci pracowali w obecności prokuratora. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Chorzowie - powiedziała policjantka.

Według nieoficjalnych informacji 30-latek był w Parku Śląskim razem ze znajomą. To ona zabrała go do samochodu i przewiozła na pogotowie. Mężczyzna, który został zamordowany, miał wiele ran zadanych ostrym narzędziem.

Jak donosi Gazeta Wyborcza zamordowany mężczyzna był dziennikarzem współpracujący z TVN.

O szczegółach prowadzonego śledztwa ma jeszcze w poniedziałek opowiedzieć chorzowska prokuratura.