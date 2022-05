Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 3. Zostaliśmy poinformowani o pożarze w domu jednorodzinnym w Wyszkowie przy ul. Białostockiej. Strażacy na miejscu ugasili pożar. We wnętrzu zostały znalezione zwłoki dwóch kobiet. Lekarz, który przybył na miejsce stwierdził zgon. Prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratora - powiedział PAP kom. Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Na tym etapie postępowania, jak dla dobra tych czynności szczegółowych informacji nie mogę udzielić - zaznaczył policjant.

Czynności procesowe na miejscu zdarzenia

Z kolei prokurator rejonowy w Wyszkowie Krzysztof Jeziorski powiedział, że na chwilę obecną "niewiele może powiedzieć". Jeszcze trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia - dodał prokurator.

Jak podaje lokalny portal tubawyszkowa.pl w pożarze zginęła 83-letnia matka z 58-letnią córką. Nikt oprócz nich nie przebywał w domu w czasie pożaru. Policja bada różne wersje tego zdarzenia, ale prokuratura potwierdza nieoficjalne informacje, do których dotarła nasza redakcja. W tym domu mogło dojść do podwójnego morderstwa - czytamy na portalu.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, zabójstwa a następnie celowego podpalenia domu mógł dokonać mąż młodszej z kobiet. Jednak w sprawie do tej pory nikt nie został zatrzymany - dodaje portal.

Natomiast portal rmf24.pl donosi, że 58-letnia kobieta miała w poniedziałek sprawę rozwodową ze swoim mężem - 57-letnim Jerzym N. Wobec mężczyzny było też prowadzenie postępowanie dotyczące znęcania się fizycznego i psychicznego - pisze rmf24.pl

Służby zabezpieczyły nagrania z dwóch kamer monitoringu. Policja szuka 57-latka - dodał portal