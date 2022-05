Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 13.50 w miejscowości Gorzewo w gminie Ryczywół w Wielkopolsce. Jak poinformowała PAP podinsp. Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji, "w Ryczywole policjanci z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach próbowali zatrzymać do kontroli samochód dostawczy marki Iveco, jednak kierujący tym pojazdem nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać".

Dodała, że policjanci podjęli pościg. - Po pewnym czasie kierujący iveco skręcił w polną drogę, po czym zatrzymał się, wyszedł z tego pojazdu, wyciągnął broń i zaczął strzelać do policjantów, w związku z tym funkcjonariusze również użyli broni – zaznaczyła Liszczyńska.

W wyniku tego zdarzenia kierujący, który zaczął strzelać do policjantów, nie żyje – powiedziała.

Ranni zostali także dwaj policjanci; są transportowani do szpitala.