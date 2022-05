Jak powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, po burzliwej i wietrznej nocy pogoda w sobotę zacznie się stopniowo stabilizować.

Pogodnie z opadami deszczu

Dzisiaj na południu kraju na ogół pogodnie, chociaż okresami może się pojawić zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. W pasie centralnym: od Ziemi Lubuskiej, przez centrum, po Mazowsze, nie są wykluczone słabe burze. Na północy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na krańcach północnych może spaść do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni Celsjusza na krańcach północnych do 22 na południowym wschodzie Polski. Wiatr umiarkowany, dość silny i silny, miejscami do 45 km/h. Najsłabsze porywy wiatru prognozowane są na południu - do 65 km/h. Natomiast w centrum będzie to do 80-90, a nad morzem miejscami porywy wiatru osiągną do 100 km/h - powiedział Jakub Gawron.

W nocy siła wiatru osłabnie. Tylko dla rejonów północnych mogą być wydane ostrzeżenia. Na południu, wschodzie i zachodzie kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W całym kraju miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Największa szansa na opady istnieje w północnej części Polski. Temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 na południu i nad morzem. Lokalnie, w obszarach podgórskich prognozowane jest 6 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach na południu kraju wiejący z prędkością do 50 km/h, w centrum do 55 km/h, na wschodzie i na północy do około 70 km/h, ciągu nocy słabnący.

autor: Marek Szczepanik