Jak przekazała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek od zachodu wejdzie nad Polskę słaby wyż z centrum nad Niemcami.

Pod względem pogody Polska będzie podzielona na dwie części. We wschodniej połowie na ogół zachmurzenie umiarkowane i z przelotnymi, słabymi opadami deszczu. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 do 21 stopni Celsjusza, tylko w rejonie Helu termometry wskażą do 13 stopni - powiedziała Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB.

autor: Marek Szczepanik