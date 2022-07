Jak podkreśla IMGW, w weekend w ciągu dnia temperatura nie przekroczy 24 stopni Celsjusza. Odczujemy także umiarkowany i często porywisty wiatr z zachodu i północnego zachodu. W sobotę i niedzielę wysoko w Tatrach może padać deszcz ze śniegiem - prognozują synoptycy IMGW.

W piątek - zgodnie z prognozą IMGW - Polska będzie w zasięgu zatoki związanej z układem niżowym nad północną Skandynawią oraz Morzem Północnym. Z zachodu kraju na wschód będzie wędrował front okluzji. IMGW zaznacza, że napłynie chłodne powietrze polarne morskie i nastąpi wzrost ciśnienia.

Porywisty wiatr i ochłodzenie

IMGW prognozuje, że w piątek będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i burze. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju suma opadów miejscami wyniesie do 20 mm, zaś w rejonach górskich do 25 mm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od około 17 st. C w rejonach podgórskich do 24 stopni w Toruniu i Bydgoszczy. Wiatr na przeważającym obszarze kraju umiarkowany, okresami porywisty. W burzach możliwe porywy wiatr do 65-70 km/h.

Sobota, jak prognozują synoptycy, przyniesie chłodne powietrze polarne morskie, które napłynie z północnego zachodu. Będą wahania ciśnienia. Prawie cała Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, tylko przejściowo zaznaczą się płytkie zatoki niżowe i strefy frontów atmosferycznych.

IMGW zapowiada, że w sobotę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w rejonach podgórskich do 23 st. C w Toruniu. Chłodniej, wysoko w Beskidach od 10 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny w porywach do 60km/h.

Polska będzie w zasięgu niżu znad Finlandii, w napływającym z północnego zachodu chłodnym powietrzu polarnym morskim. Po południu ciśnienie zacznie rosnąć - tak prognozuje IMGW sytuację w pogodzie w niedzielę.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że w niedzielę będzie zachmurzenie umiarkowane, duże z przelotnymi opadami. Lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 21-22 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, porywisty. Nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. W burzach porywy wiatru możliwe do 65 km/h.

Autor: Paweł Auguff