W sobotę, zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszych burz będzie w centrum i na wschodzie kraju. Prognozowane opady do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16, 19 stopni Celsjusza na północy, przez 20, 22 stopnie w centrum, do 24 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy do 80 km/h, lokalnie w pasie od województwa łódzkiego po lubelskie możliwe porywy 100 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. We wschodniej połowie kraju oraz nad morzem i na Pomorzu przelotne opady deszczu, w centrum kraju stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, w dolinach górskich około 6 stopni, nad morzem cieplej, od 13 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywy lokalnie do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie zanikających burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody na noc

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 22 do 24 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na północnym wschodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich, od 18 do 21. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.

Prognoza pogody dla Warszawy

W sobotę, w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna 20 stopni Celsjusza. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, zachodni. W trakcie burz porywy do 70 km/h. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Początkowo niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.