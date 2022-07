W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże z przelotnym deszczem i burzami na zachodzie Polski.

Reklama

W trakcie burz może spaść do 15 milimetrów wody na metr kwadratowy. Możliwy jest też silny wiatr do 65 kilometrów na godzinę. W tej części kraju będzie też najchłodniej - przekazał synoptyk.

Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie od 19 st. C na zachodzie, 20 st. C na północy do 24 st. C na południowym wschodzie. Wiatr w ciągu dnia słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty.

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

"Na ten moment nie prognozujemy powrotu upałów i temperatur przekraczających 30 stopni Celsjusza. Wyższe temperatury mogą się pojawić, ale to jest perspektywa bardziej przyszłego tygodnia, a nie najbliższych dni" – zaznaczył Michał Ogrodnik.

Reklama

Autorka: Agnieszka Gorczyca