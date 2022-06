Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i nieznacznie będzie rosnąć.

W piątek w kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Za wyjątkiem zachodu kraju wystąpią przelotne opady deszczu, na wschodzie miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm na Mazurach i Podlasiu.

Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, chłodniej nad morzem oraz miejscami na Podlasiu i Podhalu, około 18 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni, w czasie burz w porywach do 60 km/h. Po południu w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z piątku na sobotę na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu; po północy wystąpią silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Na północy miejscami wystąpią słabe opady deszczu.

Temperatura minimalna od 10 st. C, 13 st. C na wschodzie, w centrum i w kotlinach sudeckich, do 14 st. C, 17 st. C nad morzem i na zachodzie; najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby, we wschodniej części kraju z kierunków zachodnich, w części zachodniej z kierunków południowych. Nad morzem miejscami wiatr umiarkowany i porywisty, południowy.

W sobotę na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na południowym wschodzie zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C na wschodzie, około 27 st. C w centrum i na Pomorzu, do 30 st. C, 32 st. C na zachodzie; chłodniej miejscami nad morzem i na Suwalszczyźnie, około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody dla Warszawy

W piątek w Warszawie początkowo zachmurzenie małe, później wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Możliwa słaba burza. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy porywisty, północno-zachodni.

W nocy z piątku na sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12 st. C. Wiatr na ogół słaby, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-zachodni.