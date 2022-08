W sobotę niemal w całym kraju będzie już chłodniej. Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Można spodziewać się tam przelotnych opadów deszczu, miejscami burz z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza nad morzem, 20 na północnym wschodzie, do 24-25 w centrum. Najcieplej będzie na południowym wschodzie do 32 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, lokalnie porywisty. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na noc i na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę opady deszczu i burze tylko na południowym wschodzie. Tam wysokość opadów wyniesie do 20 mm. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie, bez opadów. Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na północy, około 12 w centrum, do 14-15 stopni na południowym wschodzie.Wiatr słaby umiarkowany, tylko na krańcach południowo wschodnich i nad morzem porywisty, północny i północno zachodni.

W niedzielę również chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza nad morzem, 24 na zachodzie, do 25 stopni na południowym wschodzie. Na północy możliwe słabe opady deszczu. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, północny i północno zachodni.

