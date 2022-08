Na Wojskowym Lotnisku na Okęciu wysiadło 10 pacjentów, którzy zostali przetransportowani w środę z Zagrzebia do Polski wojskowym samolotem Casa z personelem medycznym na pokładzie.

W czasie konferencji prasowej rzecznik MZ przekazał, że "pacjenci przylecieli do Polski w stanie stabilnym". Podróż upłynęła im dobrze- zaznaczył Andrusiewicz. Powiedział, że "każda z tych osób oddzielnym transportem jest przewożona do szpitala". Poinformował, że są to różne szpitale na terenie województwa mazowieckiego.

Pacjenci trafią do różnych szpitali

Nie ujawniamy szpitali, do których poszkodowani pacjenci będą przetransportowani. Nie o to chodzi, żeby wszyscy przed tymi szpitalami się gromadzili - wyjaśnił Andrusiewicz.

Powiedział, że pacjenci "trafią do różnych szpitali z różnymi obrażeniami". Zwrócił uwagę, że także pacjenci, którzy zostaną przetransportowani do woj. wielkopolskiego, nie będą leczeni bezpośrednio w Poznaniu. Trafią do szpitali pod Poznaniem - powiedział rzecznik MZ.

Autor: Magdalena Gronek